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Футболистка сборной Украины пыталась въехать в россию

Дарья Кравец прошла фильтрацию.
Сегодня, 14:40
Дарья Кравец / УАФ
Дарья Кравец / УАФ

Футболистка сборной Украины Дарья Кравец оказалась в центре скандала.

29-летняя девушка пыталась въехать российскую федерацию. Пропагандистский канал "россия 1" опубликовал сюжет, в котором показал Кравец.

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На видео не указано, когда это произошло. В телефоне у Дарьи обнаружили ранее удаленные сообщения в Telegram о том, что заработанные в россии деньги она собирается отправлять на нужды ВСУ.  Также девушка в сообщениях употребляла слово "орки", говоря про россиян.

Уроженка Донецка провела 60 матчей за сборную Украины, в которых забила восемь голов. Последним ее клубом был итальянский Комо.

Ранее сообщалось, что чемпион Сербии анонсировал товарищеский матч с зенитом.

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