Футболистка сборной Украины пыталась въехать в россию

Футболистка сборной Украины Дарья Кравец оказалась в центре скандала.

29-летняя девушка пыталась въехать российскую федерацию. Пропагандистский канал "россия 1" опубликовал сюжет, в котором показал Кравец.

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На видео не указано, когда это произошло. В телефоне у Дарьи обнаружили ранее удаленные сообщения в Telegram о том, что заработанные в россии деньги она собирается отправлять на нужды ВСУ. Также девушка в сообщениях употребляла слово "орки", говоря про россиян.

Росіяни зробили великий репортаж про те, як вони перевіряють українців, які їдуть зараз до них. Тут і діюча футболістка збірної України Дар'я Кравець, але саме цікаве що росіяни мають повний доступ до видаленої переписки з Телеграм. pic.twitter.com/7cWyrsZWBP — 🇺🇦 ЄвроМайдан 🇪🇺 (@EuroMaydan) December 29, 2023

Уроженка Донецка провела 60 матчей за сборную Украины, в которых забила восемь голов. Последним ее клубом был итальянский Комо.

Ранее сообщалось, что чемпион Сербии анонсировал товарищеский матч с зенитом.

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