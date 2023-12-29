"Откройте свои глаза": Малиновский - про массовый обстрел Украины

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский и Дженоа прокомментировал российские обстрелы Украины.

Футболист на итальянском языке в Х опубликовал пост, в котором обратился к европейцам.

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"Откройте свои глаза", - написал Руслан.

В результате атаки на Украину 29 декабря погибли по меньшей мере 19 человек.

Ранее жена Усика отреагировала на массовый обстрел.

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