"Откройте свои глаза": Малиновский - про массовый обстрел Украины
Украинец обратился к европейцам.
Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский и Дженоа прокомментировал российские обстрелы Украины.
Футболист на итальянском языке в Х опубликовал пост, в котором обратился к европейцам.
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"Откройте свои глаза", - написал Руслан.
Apri gli occhi. https://t.co/abmixyWcmC— Ruslan Malinovskyi (@malinovskyi18) December 29, 2023
В результате атаки на Украину 29 декабря погибли по меньшей мере 19 человек.
Ранее жена Усика отреагировала на массовый обстрел.
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