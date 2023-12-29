iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Другие

"Когда уже сдохнет это зло?": Терлюга жестко отреагировала на массовый обстрел Украины

Украинка показала последствия ракетного удара по родному городу - Одессе.
Сегодня, 11:55
Анжелика Терлюга / Getty Images
Анжелика Терлюга / Getty Images

Украинская каратистка Анжелика Терлюга высказалась по поводу ракетной атаки россии по Украине.

Спортсменка показала последствия ударов по родному городу - Одессе.

Читай также: "Вот как можно быть таким пи****ми": жена Усика отреагировала на массовый обстрел

"Когда уже сдохнет это зло? Одно желание на все праздники – конец войне, конец убийств, конец страданий, наказание конченым террористам.

Это же еба***й пи***ц. Ху***ть всю страну. Ненавижу всеми фибрами души рашанских тварей. Нет ни зла, ни сил. Делаем донаты, помогаем тем, кто нас может спасти, другого выбора нет", - написала Терлюга.

Ранее сообщалось, что Долгополов осудил ракетный обстрел Украины.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Анжелика Терлюга

Статьи по теме

Терлюга - чемпионка Европейских Игр Терлюга - чемпионка Европейских Игр
Терлюга добыла золото ЧЕ по карате Терлюга добыла золото ЧЕ по карате
Усика наградили орденом За заслуги I степени, Абраменко - За заслуги II степени, Терлюгу - княгини Ольги I степени Усика наградили орденом За заслуги I степени, Абраменко - За заслуги II степени, Терлюгу - княгини Ольги I степени
Терлюга: Я горда, что выиграла медаль для своей страны, горда быть украинкой Терлюга: Я горда, что выиграла медаль для своей страны, горда быть украинкой
Помочь журналистам

Видео

Голевые ошибки Зинченко в обзоре матча Арсенал - Вест Хэм
Голевые ошибки Зинченко в обзоре матча Арсенал - Вест Хэм

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина - первая ракетка Украины, Калинина завершила год в топ-30
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание четвертого этапа Кубка мира
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Сачко поднялся на одну позицию, Джокович - первая ракетка мира
просмотров

Последние новости

Европа13:46
Ньюкасл нацелился на трио аутсайдера Серии А
НБА13:35
ТОП-10 моментов игрового дня НБА: данки Дэвиса и момент Леброна возглавили рейтинг
Европа13:15
Анчелотти подписал новый контракт с Реалом - источник
Европа13:15
Лучший игрок, главный камбек и болезненное разочарование: итоги 2023 года в футболе
Бокс12:58
Риддик Боу назвал раунд, в котором закончится бой Усик - Фьюри
Европа12:50
Онана пытается отложить отъезд в сборную, чтобы сыграть в Кубке Англии
ММА12:35
Макгрегор назвал сумму, за которую готов провести бой с Роналду
Формула 112:25
Гран-при Барселоны могут перенести на другой автодром
Биатлон12:05
Биатлон-2023/2024: расписание четвертого этапа Кубка мира
Олимпийские виды11:55
"Когда уже сдохнет это зло?": Терлюга жестко отреагировала на массовый обстрел Украины
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK