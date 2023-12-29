"Когда уже сдохнет это зло?": Терлюга жестко отреагировала на массовый обстрел Украины

Украинская каратистка Анжелика Терлюга высказалась по поводу ракетной атаки россии по Украине.

Спортсменка показала последствия ударов по родному городу - Одессе.

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"Когда уже сдохнет это зло? Одно желание на все праздники – конец войне, конец убийств, конец страданий, наказание конченым террористам.

Это же еба***й пи***ц. Ху***ть всю страну. Ненавижу всеми фибрами души рашанских тварей. Нет ни зла, ни сил. Делаем донаты, помогаем тем, кто нас может спасти, другого выбора нет", - написала Терлюга.

Ранее сообщалось, что Долгополов осудил ракетный обстрел Украины.

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