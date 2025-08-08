Терлюга завоевала "серебро" Всемирных игр-2025

Украинка Анжелика Терлюга завоевала серебряную награду Всемирных игр. Соревнования по неолимпийским видам спорта накануне стартовали в китайском Чэнду.

Женский турнир кумите закончился финалом между Терлюгой и немецкой каратисткой Мией Битш. Осторожная схватка закончилась близкой победой последней (3:1). Решающую атаку она провела на последней минуте.

Терлюга не смогла защитить титул чемпионки Всемирных игр. На турнире 2022 года в английском Бирмингеме она не имела равных. Также за ее плечами "серебро" Олимпиады-2020.

Напомним, ранее Украина финишировала в первой пятерке ЧМ-2025 по фехтованию.

