Терлюга добыла золото ЧЕ по карате

Для украинки это второе кряду первое место на континентальном форуме.

Украинка Анжелика Терлюга успешно выступила на чемпионате Европы по карате.

Спортсменка добыла золотую медаль для нашей сборной на континентальном первенстве.

В финале Терлюга победила 22-летнюю итальянку Веронику Брунори со счетом 8:0.

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Стоит отметить, что для нашей каратистки это была защита титула чемпионки Европы, ведь на прошлом ЧЕ победила также она.

Всего же у Анжелики 8 медалей континентальных первенств. Пять золотых и три серебрянные.