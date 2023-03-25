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Терлюга добыла золото ЧЕ по карате

Для украинки это второе кряду первое место на континентальном форуме.
Сегодня, 15:16
Анжелика Терлюга / Getty Images
Анжелика Терлюга / Getty Images

Украинка Анжелика Терлюга успешно выступила на чемпионате Европы по карате.

Спортсменка добыла золотую медаль для нашей сборной на континентальном первенстве.

В финале Терлюга победила 22-летнюю итальянку Веронику Брунори со счетом 8:0.

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Стоит отметить, что для нашей каратистки это была защита титула чемпионки Европы, ведь на прошлом ЧЕ победила также она.

Всего же у Анжелики 8 медалей континентальных первенств. Пять золотых и три серебрянные.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: чемпионат Европы Анжелика Терлюга

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