Терлюга - чемпионка Европейских Игр
Украинка переиграла в финале болгарку Ивет Горанову.
В рамках Европейских Игр-2023 состоялся финал соревнований по карате среди женщин в весовой категории 55 кг.
В поединке за золотую медаль сошлись украинка Анжелика Терлюга и Ивет Горанова.
Победу добыла наша спортсменка со счетом 2:0, завоевав для украинской сборной очередную награду.
Анжелика Терлюга - Ивет Горанова (Болгария) 2:0
Напомним, на ISPORT доступен список всех медалистов сборной Украины на Европейских Играх.