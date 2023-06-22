Терлюга - чемпионка Европейских Игр

Сегодня, 20:09

Сегодня, 20:09

Украинка переиграла в финале болгарку Ивет Горанову.

В рамках Европейских Игр-2023 состоялся финал соревнований по карате среди женщин в весовой категории 55 кг.

В поединке за золотую медаль сошлись украинка Анжелика Терлюга и Ивет Горанова.

Победу добыла наша спортсменка со счетом 2:0, завоевав для украинской сборной очередную награду.

Анжелика Терлюга - Ивет Горанова (Болгария) 2:0

Напомним, на ISPORT доступен список всех медалистов сборной Украины на Европейских Играх.