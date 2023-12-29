"Вот как можно быть таким пи****ми": жена Усика отреагировала на массовый обстрел

Екатерина Усик, жена чемпиона WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика, прокомментировала обстрел Украины российскими оккупантами.

Девушка опубликовала пост в Instagram-stories, в котором жестко раскритиковала россию.

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"Вот как можно быть такими пи****ми. Россия террористическое государство", - написала Усик.

Ранее украинский теннисист, который воюет в ВСУ, призвал Запад проснуться.

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