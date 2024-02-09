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Жена Усика поделилась милым фото боксера с новорожденной дочерью

Украинский чемпион недавно четвертый раз стал отцом.
Сегодня, 17:04
Екатерина и Александр Усики / instagram.com/usyk_kate1505
Екатерина и Александр Усики / instagram.com/usyk_kate1505

Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF Александр Усик после очередного переноса боя против обладателя титула WBC Тайсона Фьюри получил возможность уделить время семье.

Пока украинский боксер в тренировочном лагере в испанской Валенсии готовился к поединку с британцем, он четвертый раз стал отцом. 28 января супруга спортсмена Екатерина родила дочку, которая получила имя Мария.

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Сейчас же после срыва боя Усик вернулся в Украину, воссоединился с семьей и наконец-то увидел новорожденную дочь.

Милым фото с отцом у кроватки ребенка супруга боксера поделилась в Instagram.

Отметим, что Александр и Екатерина воспитывают еще троих детей: дочь Елизавету и сыновей Михаила и Кирилла.

Ранее Усик признался, сожалеет ли о переносе боя с Фьюри.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Усик екатерина усик

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