Жена Усика поделилась милым фото боксера с новорожденной дочерью
Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF Александр Усик после очередного переноса боя против обладателя титула WBC Тайсона Фьюри получил возможность уделить время семье.
Пока украинский боксер в тренировочном лагере в испанской Валенсии готовился к поединку с британцем, он четвертый раз стал отцом. 28 января супруга спортсмена Екатерина родила дочку, которая получила имя Мария.
Читай также: Усик в четвертый раз стал отцом
Сейчас же после срыва боя Усик вернулся в Украину, воссоединился с семьей и наконец-то увидел новорожденную дочь.
Милым фото с отцом у кроватки ребенка супруга боксера поделилась в Instagram.
Отметим, что Александр и Екатерина воспитывают еще троих детей: дочь Елизавету и сыновей Михаила и Кирилла.
Ранее Усик признался, сожалеет ли о переносе боя с Фьюри.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!