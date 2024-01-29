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Усик в четвертый раз стал отцом

Александр будет воспитывать еще одну дочь.
Сегодня, 19:33
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Чемпион WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (21-0, 14 КО) в четвертый раз стал отцом. Об этом сообщил Слава Демин.

Жена украинского боксера Екатерина в одном из роддомов Киева родила девочку, которая весит 5 килограммов и имеет 58 сантиметров роста. Девочку назвали Марией.

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У Александра и Екатерины уже есть трое детей: дочь Елизавета и сыновья Михаил и Кирилл.

Свой следующий бой украинец проведет 17 февраля против Тайсона Фьюри.

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