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В компании президента и Кинг-Конга: Усик посетил тренировочный матч Полесья

Украинец не забыл свою футбольную команду.
Сегодня, 17:30
Александр Усик / ФК Полесье
Александр Усик / ФК Полесье

Чемпион WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (21−0, 14 КО) пришел на спарринг Полесья, который проводит тренировочный лагерь в Испании.

Украинский боксер пообщался со своими партнерами по команде, а также президентом клуба Геннадием Буткевичем.

Пресс-служба житомирцев зафиксировала диалог Александра вместе с вратарем команды Денисом Бойко, прозвище которого "Кинг-Конг".

Вместе с Александром на футбольнй поединок пришел украинский боксер Даниэль Лапин.

Напомним, что Усик подписал контракт с Полесье на один год. Свой следующий бой украинец проведет 17 февраля против Тайсона Фьюри. Отметим, Александр предсказал, как завершится бой с Фьюри.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Усик Полесье

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