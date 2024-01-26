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"Вся Украина будет ликовать": Усик предсказал, как завершится бой с Фьюри

Украинский боксер сделал прогноз на поединок с британцем.
Сегодня, 13:20
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Чемпион WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (21-0, 14 КО) высказался о поединке против чемпиона WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (34-0-1, 24 КО).

По словам украинца, вся страна будет рада исходу боя.

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"Большая драка, а по окончании 12-го раунда и объявления победителя Украина и весь мир будут ликовать", - сказал Усик в шоу The Gloves Are Off.

Отметим, что бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе запланирован на 17 февраля этого года и пройдет в столице Саудовской Аравии, Эр-Рияде.

Ранее сообщалось, что WBC санкционировала реванш Усик - Фьюри.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик

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