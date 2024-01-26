"Наследие и куча денег": Тайсон Фьюри назвал мотивацию на бой с Усиком

Британец высказался о своей карьере в боксе.

Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (34-0-1, 24 КО) высказался о бое с чемпионом WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александром Усиком (21-0, 14 КО).

По словам британца, ему не нужна дополнительная мотивация для поединка.

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"Для меня это боксерский поединок. Я занимался боксом всю жизнь, не беспокоясь о нем (об Усике - прим.) или о десяти таких, как он.

Мы будем биться за все пояса, статус непобежденного, наследие, назовем это так, кучу денег. Какая еще нужна мотивация?", - сказал Тайсон в шоу The Gloves Are Off.

Отметим, что бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе запланирован на 17 февраля этого года и пройдет в столице Саудовской Аравии, Эр-Рияде.

Ранее сообщалось, что WBC санкционировала реванш Усик - Фьюри.

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