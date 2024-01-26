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Фьюри назвал причину, почему уважает Усика

"Цыганский король" отдал должное украинскому боксеру.
Сегодня, 10:05
Тайсон Фьюри / Getty Images
Тайсон Фьюри / Getty Images

Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (34-0-1, 24 КО) признался, что уважает обладателя WBA, WBO, IBO и IBF Александра Усика (21-0, 14 КО).

Британец отметил веру украинца в Бога. Именно этот фактор позволяет относиться к Александру с уважением.

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"Он богобоязненный человек, как и я. Мы два величайших христиана в боксе. Без неудач. Он может тренировать все, что пожелает, – я могу тренировать все, что захочу. Но выигрывает тот, кого Бог хочет видеть победителем. Неважно, ты из канавы или из какого-нибудь королевства – победит избранный Богом. Почему уважаю тебя больше всего среди всех боксеров – ты веришь в Бога. Вот поэтому уважаю тебя.

Мы два чемпиона, отлично, но встретить еще одного чемпиона, тоже верящего в Бога – невероятно. Прекрасно", - сказал Фьюри в шоу The Gloves Are Off.

Отметим, что бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе запланирован на 17 февраля этого года и пройдет в столице Саудовской Аравии, Эр-Рияде.

Ранее украинец назвал свою мотивацию в бою с Тайсоном Фьюри.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик

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