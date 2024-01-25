Фьюри раскрыл детали подготовки к бою с Усиком

Британец рассказал, сколько времени ему требуется для тренировок.

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри рассказал о своей подготовке к бою против обладателя титулов WBA, WBO и IBF Александра Усика.

В интервью, которое было записано несколько недель назад, британец признался, сколько времени выделил на тренировки перед долгожданным мегафайтом.

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"Я даже не хожу в спортзал. Я не тренируюсь так рано. С кем, по-твоему, ты разговариваешь? С профессиональным спортсменом?

Да ладно вам. Я тренируюсь по четыре-пять недель для таких боев. Четыре или пять недель. Сколько тренировок нужно мужчине? Три-четыре недели спаррингов и одна неделя отдыха - все", - приводит слова Фьюри Daily Express.

Напомним, что бой за звание абсолютного чемпиона супертяжелого дивизиона между Усиком и Фьюри состоится 17 февраля в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ранее Тайсон Фьюри назвал самого грозного соперника в карьере.

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