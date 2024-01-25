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"Атрибут украинского воина": Фьюри нарвался на жесткий ответ Усика за насмешки о внешнем виде

Британский боксер решил придраться к сережке в ухе украинского оппонента.
Сегодня, 17:28
Тайсон Фьюри и Александр Усик / Getty Images
Тайсон Фьюри и Александр Усик / Getty Images

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри решил понасмехаться с обладателя титулов WBA, WBO и IBF Александра Усика за то, что тот носит сережку в ухе.

Британский боксер во время очной встречи придрался к аксессуару соперника, на что получил конкретный ответ, что для украинца это не вопрос моды.

"Я знаю, что он не сможет меня победить. Человек, который носит сережку, никогда не победит Тайсона Фьюри. Никогда. Без единого шанса. Никто, кто носит сережку, не может меня победить", - заявил британец.

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"Я могу объяснить, что это такое. Это атрибут украинского воина - козака. Это те люди, которые защищали мою страну много лет назад от врага. Это только подтверждение моего козацкого рода. Они никому не проигрывали. Это не о красоте или моде", - парировал Усик.

"Послушайте, возможно, в Украине это означает, что он хороший боец, но на моей родине это означает, что он трус с серьгой в ухе", - добавил Фьюри.

Напомним, что бой за звание абсолютного чемпиона супертяжелого дивизиона между Усиком и Фьюри состоится 17 февраля в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ранее был опубликован новый постер боя Фьюри - Усик.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик

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