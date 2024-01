"Атрибут украинского воина": Фьюри нарвался на жесткий ответ Усика за насмешки о внешнем виде

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри решил понасмехаться с обладателя титулов WBA, WBO и IBF Александра Усика за то, что тот носит сережку в ухе.

Британский боксер во время очной встречи придрался к аксессуару соперника, на что получил конкретный ответ, что для украинца это не вопрос моды.

"Я знаю, что он не сможет меня победить. Человек, который носит сережку, никогда не победит Тайсона Фьюри. Никогда. Без единого шанса. Никто, кто носит сережку, не может меня победить", - заявил британец.

"Я могу объяснить, что это такое. Это атрибут украинского воина - козака. Это те люди, которые защищали мою страну много лет назад от врага. Это только подтверждение моего козацкого рода. Они никому не проигрывали. Это не о красоте или моде", - парировал Усик.

"Послушайте, возможно, в Украине это означает, что он хороший боец, но на моей родине это означает, что он трус с серьгой в ухе", - добавил Фьюри.

