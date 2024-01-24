"Он бесстрашен": Арум оставил предупреждение для Фьюри перед боем с Усиком

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум высказался о поединке чемпиона мира по версии WBC Тайсона Фьюри и обладателя титулов WBA, WBO и IBF в этой же весовой категории Александра Усика.

По словам промоутера, украинский боксер несет огромную опасность для британца.

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"Я верю, что Фьюри против Усика станет захватывающим боем. Усик - очень умный боец. Парень всегда хорошо готовится к своим поединкам. Он бесстрашен. Это станет большим испытанием для Фьюри.

Тайсон это знает и надеюсь, что усердно готовится к этому противостоянию", - приводит слова промоутера Boxing Scene.

Поединок Фьюри и Усика состоится 17 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Ранее был опубликован новый постер боя Фьюри – Усик.

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