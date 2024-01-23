Два пирата. Опубликован новый постер боя Фьюри – Усик

Чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Александр Усик проведет бой с обладателем пояса WBC Тайсоном Фьюри.

В рамках рекламы поединка за звание абсолютного чемпиона появился новый постер боя.

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Британец и украинец изображены в роли пиратов.

Поединок Фьюри и Усика состоится 17 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Ранее промоутер Фьюри сделал прогноз на бой Усика с Тайсоном.

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