Два пирата. Опубликован новый постер боя Фьюри – Усик
Боксеры сойдутся в ринге исторического поединка.
Чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Александр Усик проведет бой с обладателем пояса WBC Тайсоном Фьюри.
В рамках рекламы поединка за звание абсолютного чемпиона появился новый постер боя.
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Британец и украинец изображены в роли пиратов.
Поединок Фьюри и Усика состоится 17 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).
Ранее промоутер Фьюри сделал прогноз на бой Усика с Тайсоном.
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