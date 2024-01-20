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Промоутер Фьюри сделал прогноз на бой Усика с Тайсоном

Уоррен отказался менять свое мнение.
Сегодня, 08:35
Тайсон Фьюри и Александр Усик / Getty Images
Тайсон Фьюри и Александр Усик / Getty Images

Промоутер чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри Фрэнк Уоррен высказался о поединке против обладателя титулов WBA, WBO и IBF Александра Усика.

По словам специалиста, он уверен, что "Цыганский король" победит.

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"Я не меняю свое мнение по поводу этого боя. Мне всегда казалось, что Тайсон знает, как победить Усика. И я по-прежнему так считаю", - сказал Уоррен в интервью YouTube-каналу Boxing Social.

Отметим, что большинство экспертов изменило мнение о фаворите боя после слабого выступления Фьюри в бою с Фрэнсисом Нганну. Тайсон победил его раздельным решением судей.

Поединок Фьюри и Усика состоится 17 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Ранее Леннокс Льюис назвал фаворита боя Усик - Фьюри.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик

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