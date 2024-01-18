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"К Усику надо все исправить": Отец Фьюри назвал главную ошибку Тайсона перед боем с Нганну

Родственник "Цыганского короля" оценил значимость Тайсона для бокса.
Сегодня, 09:34
Фрэнсис Нганну и Тайсон Фьюри / Getty Images
Фрэнсис Нганну и Тайсон Фьюри / Getty Images

Джон Фьюри, отец чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, высказался о поединке сына с бойцом ММА Фрэнсисом Нганну.

По словам Фьюри-старшего, команда британца допустила ряд ошибок во время подготовки к поединку.

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"Тайсон - ветеран в этом спорте. Никто ничему новому не может его научить. Все что нужно было сделать перед боем с Нганну, так это поработать над своим телом, привести его в форму, выбрать правильную тактику и отбоксировать как он умеет.

Зачем менять то, что и так хорошо работает? Тайсон всегда делает то, что делает. Он знает, как нужно действовать. Он не дурак. Надеюсь, что команда сделает выводы и исправит все к поединку с Усиком", - приводит слова Фьюри-старшего Metro.

Поединок Фьюри и Усика состоится 17 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Ранее стали известны спарринг-партнеры украинца перед боем с британцем.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри фрэнсис нганну

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