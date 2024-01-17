"Должен получиться отличным": Леннокс Льюис назвал фаворита боя Усик - Фьюри

Легендарный супертяжеловес Леннокс Льюис поделился мнением по поводу грядущего боя за звание абсолютного чемпиона мира в его дивизионе между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

По словам британца, "Цыганский король" имеет больше шансов на победу благодаря своим данным.

Читай также: Джошуа предсказал победителя боя Усик - Фьюри

"Для справки: я с нетерпением жду, когда поприветствую Фьюри или Усика в клубе абсолютных чемпионов. Рад, что они решили творить историю. Поединок должен получиться отличным. Хороший большой парень побеждает хорошего маленького парня. Преимущество у Фьюри", - написал Льюис в Х.

Поединок Фьюри и Усика состоится 17 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Ранее стали известны спарринг-партнеры украинца перед боем с британцем.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!