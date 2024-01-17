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"Должен получиться отличным": Леннокс Льюис назвал фаворита боя Усик - Фьюри

Британец выделил ключевой фактор к победе.
Сегодня, 08:31
Тайсон Фьюри и Александр Усик / Getty Images
Тайсон Фьюри и Александр Усик / Getty Images

Легендарный супертяжеловес Леннокс Льюис поделился мнением по поводу грядущего боя за звание абсолютного чемпиона мира в его дивизионе между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

По словам британца, "Цыганский король" имеет больше шансов на победу благодаря своим данным.

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"Для справки: я с нетерпением жду, когда поприветствую Фьюри или Усика в клубе абсолютных чемпионов. Рад, что они решили творить историю. Поединок должен получиться отличным. Хороший большой парень побеждает хорошего маленького парня. Преимущество у Фьюри", - написал Льюис в Х.

Поединок Фьюри и Усика состоится 17 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Ранее стали известны спарринг-партнеры украинца перед боем с британцем.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик

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