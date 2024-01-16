Джошуа предсказал победителя боя Усик - Фьюри

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа высказался о бое Александра Усик и Тайсона Фьюри.

По словам британца, он верит, что победит украинец, но он хотел бы оказаться в ринге с "Цыганским королем".

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"Это будет хороший бой. Усик его заберет. Я не особо переживаю из-за этого поединка. Я просто хочу, чтобы они оба были здоровыми и самостоятельно покинули ринг. Это жесткая игра, поэтому все, о чем я прошу, - это чтобы они ушли с ринга здоровыми.

Что касается того, как пройдет бой, то это никак не повлияет на мою жизнь. Я не один из тех фанатов, которые начинают плакать, потому что кто-то победил или проиграл. Что есть, то есть. Это не конец света. Желаю удачи им обоим.

Пожалуй, я бы хотел получить возможность подраться с Фьюри. Я думаю, этот бой был бы лучше для меня и фанатов", - сказал Джошуа для Sky Sports News.

Поединок Фьюри и Усика состоится 17 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Ранее была объявлена дата боя Джошуа - Нганну.

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