Джошуа - Нганну: видео битвы взглядов
Бойцы проведут поединок в Саудовской Аравии.
Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (27-3, 24 КО) и бывший чемпион UFC Фрэнсис Нганну официально проведут поединок.
Боксеры приняли участие в первой пресс-конференции. Во время мероприятия они провели битву взглядов.
Бой состоится 8 марта в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.
Ранее Нганну заявил о желании провести два боя с Джошуа.
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