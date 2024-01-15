Джошуа - Нганну: видео битвы взглядов

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (27-3, 24 КО) и бывший чемпион UFC Фрэнсис Нганну официально проведут поединок.

Боксеры приняли участие в первой пресс-конференции. Во время мероприятия они провели битву взглядов.

Бой состоится 8 марта в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

Ранее Нганну заявил о желании провести два боя с Джошуа.

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