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"Черное совершенство": Нганну заявил о желании провести два боя с Джошуа

Бойцы могут провести поединок в Африке.
Сегодня, 11:34
Фрэнсис Нганну / Getty Images
Фрэнсис Нганну / Getty Images

Камерунский боец смешанных единоборств Фрэнсис Нганну признался, что хотел бы получить два боя с Энтони Джошуа.

Звезда UFC со ссылкой на промоутера британца Эдди Хирна подтвердил, что реванш можно организовать в Африке.

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"Это хороший бой для нас обоих. У меня нет ненависти к Джошуа. Он бы мог быть даже моим братом, но я бы все равно дрался с ним. Потому что это хороший поединок для нас обоих. Речь не о драке. Вы деретесь с кем-то не потому, что ненавидите его. Просто это вызов и победа возвышает вас.

Хирн наговорил многое, но есть одна вещь, на которую нужно обратить внимание. Он говорил о потенциально реванше с Джошуа в Африке. Это звучит круто. Мы назовем это Black Excellence", - приводит слова Нганну MMA FIGHTING.

Ранее промоутер Джошуа официально объявил о бое против Нганну.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Энтони Джошуа фрэнсис нганну

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