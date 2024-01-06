iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Промоутер Джошуа официально объявил о бое против Нганну

Экс-чемпион UFC померяется силами с еще одним топовым боксером-супертяжеловесом.
Сегодня, 08:10
Энтони Джошуа и Эдди Хирн / Getty Images
Энтони Джошуа и Эдди Хирн / Getty Images

Эдди Хирн, промоутер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (27-3, 24 КО), объявил, с кем подерется его подопечный в ближайшем поединке.

Представитель британца сообщил, что соперником Эй Джея станет экс-чемпион UFC Фрэнсис Нганну (0-1), который в прошлом году дебютировал в боксе, встретившись с Тайсоном Фьюри.

Читай также: Исторические абсолюты, ожидание Усик - Фьюри и сбитый "бомбардировщик": итоги 2023 года в боксе

Все детали будущего боя станут известны на пресс-конференции, которая состоится 15 января в Лондоне.

"Сегодня вечером мы можем подтвердить, что сделка завершена. Энтони Джошуа и Фрэнсис Нганну встретятся в грандиозную ночь в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. Пресс-конференция состоится 15 января в Лондоне. Подробности скоро будут опубликованы", - написал Хирн.

Предполагается, что поединок Джошуа и Нганну состоится 9 марта, когда планировался бой британца против Деонтея Уайлдера.

Напомним, что в своем последнем бою 23 декабря 2023 года Джошуа одержал победу над Отто Валлином, который отказался выходить на шестой раунд.

Нганну дебютировал в профессиональном боксе 28 октября прошлого года поединком против Тайсона Фьюри, уступив раздельным решением судей.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Энтони Джошуа Эдди Хирн фрэнсис нганну

Статьи по теме

"У него отличная команда": Джошуа рассказал, кому отдает предпочтение в бою Усик - Фьюри "У него отличная команда": Джошуа рассказал, кому отдает предпочтение в бою Усик - Фьюри
Джефф Мейвезер выбрал для Джошуа следующего соперника Джефф Мейвезер выбрал для Джошуа следующего соперника
Известный тренер рассказал, чем бы завершились бои Тайсона с Фьюри, Джошуа и Усиком Известный тренер рассказал, чем бы завершились бои Тайсона с Фьюри, Джошуа и Усиком
Хирн раздумывает над организацией боя Джошуа - Нганну Хирн раздумывает над организацией боя Джошуа - Нганну
Помочь журналистам

Видео

Лас-Пальмас - Барселона 1:2 видео голов и лучших моментов матча Ла Лиги
Лас-Пальмас - Барселона 1:2 видео голов и лучших моментов матча Ла Лиги

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание и результаты четвертого этапа Кубка мира
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция женского спринта в Оберхофе
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров

Последние новости

Бокс08:52
Уайлдер может встретиться с Чжилеем в андеркарде боя Джошуа - Нганну
Бокс08:10
Промоутер Джошуа официально объявил о бое против Нганну
НХЛ07:55
НХЛ: Нью-Джерси одержал победу над Чикаго, Виннипег обыграл Анахайм
Европа07:20
Футбол сегодня: матчи Серии А, кубковые поединки Челси, Жироны, Реала, Атлетико, игра Бенфики Трубина
Украина00:51
Суперлига: Запорожье обыграл Прикарпатье-Говерла, Кривбасс уступил Ровно
Европа00:40
Мбаппе признался, что страдает из-за своей популярности
Бокс00:19
Бокс: расписание боев
Европа00:06
Тоттенхэм добыл непростую победу над Бернли в рамках Кубка Англии
Вчера, 23:45
Европа23:45
Дженоа с Малиновским упустила в концовке игре победу над Болоньей
Украина23:20
УХЛ: Днепр обыграл Тризуб
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK