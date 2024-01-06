Промоутер Джошуа официально объявил о бое против Нганну
Эдди Хирн, промоутер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (27-3, 24 КО), объявил, с кем подерется его подопечный в ближайшем поединке.
Представитель британца сообщил, что соперником Эй Джея станет экс-чемпион UFC Фрэнсис Нганну (0-1), который в прошлом году дебютировал в боксе, встретившись с Тайсоном Фьюри.
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Все детали будущего боя станут известны на пресс-конференции, которая состоится 15 января в Лондоне.
"Сегодня вечером мы можем подтвердить, что сделка завершена. Энтони Джошуа и Фрэнсис Нганну встретятся в грандиозную ночь в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. Пресс-конференция состоится 15 января в Лондоне. Подробности скоро будут опубликованы", - написал Хирн.
Предполагается, что поединок Джошуа и Нганну состоится 9 марта, когда планировался бой британца против Деонтея Уайлдера.
Напомним, что в своем последнем бою 23 декабря 2023 года Джошуа одержал победу над Отто Валлином, который отказался выходить на шестой раунд.
Нганну дебютировал в профессиональном боксе 28 октября прошлого года поединком против Тайсона Фьюри, уступив раздельным решением судей.
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