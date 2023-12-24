Энтони Джошуа - Отто Валлин: результат боя

В последнем поединке большого вечера бокса в саудовском Эр-Рияде британец Энтони Джошуа (26-3, 23 KO) встретился со шведом Отто Валлином (26-1, 14 KO).

Фаворит поединка Энтони Джошуа сразу начал активнее и уже в первом раунде несколько раз попытался нанести сокрушительный удар по сопернику.

Валлин не был просто мальчиком для избиения, а пытался отвечать, но в третьем раунде британец смог неплохо попасть и шведа немного повело по рингу, хотя он моментально восстановился и не дал Энтони развить успех.

Показательна была четвертая трехминутка, по ее завершению уже не было сомнений, что Джошуа выйдет победителем в этом бою, если Валлин не найдет тот самый "лаки-панч".

Уже в следующем раунде Джошуа "взорвал" трибуны, когда его крепкий левый боковой пришелся прямиком в голову Отто, но довершить дело до конца англичанин все же не смог.

И все же, в свой угол представитель Швеции ушел уже с многочисленными ранами на лице и было принято решение остановить это сражение. Энтони Джошуа в очень мощном стиле одержал третью победу в этом году!

Напомним, что в рамках этого есть вечер Деонтей Уайлдер без шансов уступил Джозефу Паркеру решением судей.

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