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Уайлдер провел ужасный бой и уступил Паркеру по очкам

Бывшие чемпионы мира провели очный поединок.
Сегодня, 00:53
Паркер - Уайлдер / Getty Images
Паркер - Уайлдер / Getty Images

В саудовском Эр-Рияде в одном из двух главных боев большого вечера бокса встретились Деонтей Вайлдер (43-2-1, 42 KO) и Джозеф Паркер (33-3, 23 KO).

Первые раунды прошли довольно медленно – боксеры искали случая, но не спешили включать активный режим, лишь изредка уходя в наступление, а вот в четвертом несколько раз последовали размены. В общем, первая треть боя точно осталась за Паркером.

Уайлдер продолжал выглядеть гораздо менее подготовленным к бою, чем Паркер, и в основном наносил удары по спине сопернику, когда тот пытался пойти в клинч.

Невероятным оказался восьмой раунд, в середине которого Уайлдер смог нанести неплохой удар, но в ответ и сам получил. А вот на исходе трехминутки Паркер настолько завелся, что около 30 секунд просто выбрасывал удар за ударом, и хотя добрая половина из них не доходила до цели, зал в Эр-Рияде был доволен.

После такого стало понятно – по очкам бой Деонтею не выиграть, но вперед продолжил идти именно новозеландец. И только в десятом раунде "бронзовый бомбардировщик" выглядел немного лучше, да и там, похоже, только из-за пассивности соперника.

И вот только в последнем раунде Уайлдер действительно проснулся и очень хотел нанести тот последний удар. Тем не менее Джозеф Паркер знал, что делает, и не дал сопернику победить себя.

Решение судей читалось очень хорошо, максимум, который могли отдать Деонтею – это 3-4 раунда. Чистая победа Паркера.

Отметим, что в рамках этого вечера бокса победу также одержал чемпион мира в первом тяжелом весе Дмитрий Бивол.

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