Бивол не смог нокаутировать соперника, хотя и избивал его весь бой

Чемпион мира по версии WBA Super в полутяжелом весе (до 79,4 кг) Дмитрий Бивол (22-0, 12 KO) провел очередной поединок, на кону которого также был и пояс чемпиона по версии IBO.

Соперником Бивола стал британец Линдон Артур (23-2, 16 KO).

Уже с первого раунда киргиз взял инициативу в свои руки и показывал, кто настоящий фаворит в этом поединке. В середине третьего раунда Бивол прижал соперника к канатам и начал выбрасывать удар за ударом, но Артур выстоял и продолжил встречу.

В восьмом раунде Линдон смог мощно пробить по ребрам Бивола, но в другом бой проходил под диктовку фаворита.

В 11-й трехминутке аутсайдер встал на колено и его в итоге спас гонг о завершении раунда.

После короткого перерыва киргиз пошел добивать оппонента, но тот устоял на ногах (не без помощи канатов). Последние две минуты были спокойнее, а Артур даже смог несколько раз неприятно пробить по корпусу Бивола, но в итоге именно чемпион праздновал победу решением судей.

На ISPORT доступны результаты и другая информация о вечере бокса в Саудовской Аравии, главными боями которого являются поединки с участием Энтони Джошуа и Деонтея Уайлдера.

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