Джошуа - Валлин, Уайлдер - Паркер: где и когда смотреть бои в Саудовской Аравии

ISPORT.ua рассказывает о грандозном вечере бокса, в котором выступят звезды спорта.

В субботу, 23 декабря, состоится вечер бокса в Саудовской Аравии.

Главный поединком вечера станет дуэль британца Энтони Джошуа (26-3, 23 KO) и шведа Отто Валлина (26-1, 14 KO).

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В со-главном поединке на ринг выйдут американец Деонтей Уайлдер (43-2-1, 42 KO) и новозеландец Джозеф Паркер (33-3, 23 KO).

Начало мероприятия в 18:00 по Киеву.

Список поединков в Саудвоской Аравии:

Супертяжелый вес. Энтони Джошуа (26-3, 23 KO) – Отто Валлин (26-1, 14 KO) – начало ориентиновчно в 01:45

Супертяжелый вес. Деонтей Вайлдер (43-2-1, 42 KO) – Джозеф Паркер (33-3, 23 KO) – начало ориентиновчно в 00:35

Полутяжелый вес, бой за титул чемпиона мира. Дмитрий Бивол (21-0, 11 KO) – Линдон Артур (23-1, 16 KO)

Супертяжелый вес. Даниэль Дюбуа (19-2, 18 KO) – Джаррелл Миллер (26-0-1, 22 KO)

Супертяжелый вес. Джей Опетая (23-0, 18 KO) – Эллис Зорро (17-0, 7 KO)

Супертяжелый вес. Филипп Хргович (16-0, 13 KO) – Марк де Мори (41-2-2, 36 KO)

Супертяжелый вес. Арсланбек Махмудов (18-0, 17 KO) – Агит Кабаел (23-0, 15 KO)

Супертяжеый вес. Фрэнк Санчес (23-0, 16 KO) – Джуниор Фа (20-2, 11 KO)

Где смотреть вечер бокса в Саудовской Аравии:

В Украине вечер бокса можно посмотреть на стримминговой платформе DAZN. Также трансляция будет на американских сервисах ESPN+, FuboTV и британском телеканале TNT Sports.

Стоимость месячной подписки на DAZN составляет 370 гривен, а за просмотр боксерского шоу нужно дополнительно заплатить 435 гривен.

Ранее сообщалось, что Джошуа и Уайлдер согласовали все условия контракта.

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