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Джошуа и Уайлдер согласовали все условия контракта

Боксеры проведут два поединка.
Сегодня, 10:34
Энтони Джошуа и Деонтей Уайлдер / Marca
Энтони Джошуа и Деонтей Уайлдер / Marca

Бывший чемпион мира Деонтей Уайлдер проведет поединок с Энтони Джошуа. Об этом сообщает Дэн Рафаэль.

По информации источника, команды боксеров достигли соглашения о проведении двух поединков.

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Ожидается, что контракты будут подписаны до выхода боксеров на ринг 23 декабря в Саудовской Аравии.

Все пункты соглашения, включая финансовые вопросы, были согласованы еще неделю назад. Команды вели переговоры не друг с другом, а с организаторами Riyadh Season, которые финансируют большие мероприятия в Саудовской Аравии.

Отмечается, что теперь проведение боя Джошуа - Уайлдер зависит от того, выиграет ли Деонтей у Джозефа Паркера, а Энтони - у Отто Валлина.

Ранее Джошуа назвал условие, при котором откажется от боев с Усиком, Уайлдером и Фьюри.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Энтони Джошуа Деонтей Уайлдер

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