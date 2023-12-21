"Второе правление": Уайлдер назвал свои цели в карьере

Американец сосредоточен на том, чтобы стать лучшим в дивизионе.

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе американец Деонтей Уайлдер высказался о своих целях в карьере.

По словам американца, он хочет обединить титульные пояса.

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"Приятно вернуться. Приятно провести дебютный бой в Саудовской Аравии. Думаю, что организаторы провели отличную работу. То как они продвигают бокс, никто никогда раньше не делал.

Какие у меня цели? Объединение. Я мог объединить титулы три или четыре раза за свою карьеру, но ни один из чемпионов тогда не дал мне такой возможности. Итак, как говорится, во время моего второго правления, моя цель - объединить титулы", - приводит слова Уайлдера ProBox TV.

Деонтей Уайлдер свой следующий бой проведет против Джозефа Паркера 23-го декабря на Kingdom Arena в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

Ранее американец спрогнозировал, за сколько раундов расправится с Паркером.

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