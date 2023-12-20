Джошуа назвал условие, при котором откажется от боев с Усиком, Уайлдером и Фьюри
Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа высказался о своей карьере.
По словам спортсмена, он намерен стать чемпионом, так что готов отказаться от боев с Уайлжером, Фьюри и Усиком.
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"Я должен победить в предстоящем поединке. Это то, на чем я сейчас сосредоточен. Все мои мысли об Отто Валлине.
Хочу ли я драться за титул? Конечно. Бой с Уайлдером, это хорошо с точки зрения развлечений. Буду ли я с ним драться? 100 процентов. Если поставить Фьюри, Уайлдера и Усика против титула, то я выберу чемпионство. Дело не в том, что я не хочу драться с этими парнями. Дело в том, что сейчас я ценю чемпионство выше, чем когда-либо", - приводит слова Джошуа Boxing News 24.
Джошуа и Валлин подерутся 23-го декабря на Kingdom Arena в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.
Ранее Уайлдер оценил вероятность боя с Джошуа в следующем году.
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