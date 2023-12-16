Уайлдер оценил вероятность боя с Джошуа в следующем году

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер высказался о потенциальном поединке с Энтони Джошуа.

По словам американца, судьба боя зависит от исхода боксерского шоу в Саудовской Аравии 23 декабря.

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"Я не могу оценить вероятность боя с Джошуа в процентах, но знаю, что она высока. Я могу исходить только из того, что слышу, но все выглядит здорово. В данный момент нам обоим нужно сделать свою работу 23 декабря. Ему - с Отто Валлином, а мне - с Джозефом Паркером.

Мы должны уладить свои дела и убрать их с пути. Я серьезно сосредоточен на Паркере и знаю, что Джошуа серьезно сосредоточен на Отто Валлине. Как только мы с этим покончим, грядут великие дела. Дальше будут исключительно великие вещи. Я могу сказать фанатам, чтобы они с нетерпением ждали чудесных вещей с этого момента и в грядущие годы", - приводит слова Уайлдера Boxing News 24.

Ранее Джошуа сделал заявление насчет боя с Уайлдером.

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