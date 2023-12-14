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Джошуа сделал заявление насчет боя с Уайлдером

Британец обозначил дату, когда состоится поединок.
Сегодня, 14:18
Деонтей Уайлдер и Энтони Джошуа / Getty Images
Деонтей Уайлдер и Энтони Джошуа / Getty Images

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа заявил, что в следующем году проведет поединок против Деонтея Уайлдера.

По словам боксера, сейчас он сосредоточен на Отто Валлине, однако затем начнет готовиться к американцу.

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"Я хочу подраться с Уайлдером, но не в данный момент. Мои глаза полностью сосредоточены на Отто Валлине. Поэтому я не скажу, что предпочитаю подраться с Уайлдером, поскольку я заполучил парня, с которым хотел сразиться, и это Валлин. Так что давайте пошумим.

Я полагаю, что бой с Уайлдером состоится в 2024 году. Не буду забегать слишком далеко и скажу, что поединок состоится в середине года. Не раньше и не позже", - сказал Джошуа в интервью TNT Sports Boxing.

Напомним, 23 декабря Джошуа проведет бой против Отто Валлина в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). В том же карде Уайлдер сразится с Джозефом Паркером.

Ранее Джошуа признался, за кого он будет болеть в бою Усик - Фьюри.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Энтони Джошуа Деонтей Уайлдер

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