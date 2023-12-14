Джошуа признался, за кого он будет болеть в бою Усик - Фьюри

Титулованный британский супертяжеловес Энтони Джошуа высказался о поединке чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF Александра Усика и обладателя титула WBC Тайсона Фьюри.

По словам спортсмена, он будет поддерживать украинца, ведь "Цыганский король" слишком болтлив.

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"Я не знаю, кто победит, но я в любом случае в команде Усика. Это из-за уважения, но также Фьюри наговорил обо мне много плохого.

Я никогда не буду поддерживать того, кто неуважительно относится ко мне. Это сводит меня с ума, хотя я достаточно уравновешенный. Так что я выберу человека, который больше меня уважает", - сказал Джошуа в интервью TNT Sports Boxing .

Поединок Усика и Фьюри состоится 17 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Ранее тренер оценил шансы Александра в бою с Тайсоном.

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