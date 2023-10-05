Усик вошел в тройку лучших рейтинга P4P от ESPN
Украинец находится в списке избранных.
Авторитетное издание ESPN опубликовал обновленный рейтинг лучших боксеров вне зависимости от весовой категории.
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Первую строчку рейтинга занимает абсолютный чемпион в полусреднем весе Теренс Кроуфорд, на втором месте идет чемпион WBC и WBO во втором легчайшем весе Наоя Инуэ, а тройку лучших замыкает чемпион WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик.
Топ-10 рейтинга P4P от ESPN:
- Теренс Кроуфорд
- Наоя Инуэ
- Александр Усик
- Сауль Альварес
- Дмитрий Бивол
- Тайсон Фьюри
- Артур Бетербиев
- Девин Хэйни
- Шакур Стивенсон
- Джервонта Дэвис
Ранее сообщалось, что Хргович намерен подать в суд на Усика.
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