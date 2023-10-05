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Усик вошел в тройку лучших рейтинга P4P от ESPN

Украинец находится в списке избранных.
Сегодня, 13:42
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Авторитетное издание ESPN опубликовал обновленный рейтинг лучших боксеров вне зависимости от весовой категории.

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Первую строчку рейтинга занимает абсолютный чемпион в полусреднем весе Теренс Кроуфорд, на втором месте идет чемпион WBC и WBO во втором легчайшем весе Наоя Инуэ, а тройку лучших замыкает чемпион WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик.

Топ-10 рейтинга P4P от ESPN:

  1. Теренс Кроуфорд
  2. Наоя Инуэ
  3. Александр Усик
  4. Сауль Альварес
  5. Дмитрий Бивол
  6. Тайсон Фьюри
  7. Артур Бетербиев
  8. Девин Хэйни
  9. Шакур Стивенсон
  10. Джервонта Дэвис

Ранее сообщалось, что Хргович намерен подать в суд на Усика.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Усик

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