Усик вошел в тройку лучших рейтинга P4P от ESPN

Авторитетное издание ESPN опубликовал обновленный рейтинг лучших боксеров вне зависимости от весовой категории.

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Первую строчку рейтинга занимает абсолютный чемпион в полусреднем весе Теренс Кроуфорд, на втором месте идет чемпион WBC и WBO во втором легчайшем весе Наоя Инуэ, а тройку лучших замыкает чемпион WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик.

Топ-10 рейтинга P4P от ESPN:

Теренс Кроуфорд Наоя Инуэ Александр Усик Сауль Альварес Дмитрий Бивол Тайсон Фьюри Артур Бетербиев Девин Хэйни Шакур Стивенсон Джервонта Дэвис

Ранее сообщалось, что Хргович намерен подать в суд на Усика.

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