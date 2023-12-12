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Ломаченко обошел Усика в рейтинге P4P по версии BoxRec

В тройке лучших произошло одно изменение.
Вчера, 22:15
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Авторитетный портал BoxRec опубликовал рейтинг лучших боксеров вне зависимости от весовой категории.

Первое место в списке занимает бывший абсолютный чемпион в полусреднем весе Теренс Кроуфорд. На втором месте идет Сауль Альварес, а на третье место поднялся Джервонта Дэвиса.

Чемпион WBO, WBA, IBF и IBO в супертяжелом весе Александр Усик опустился на 15-е место, а его обошел бывший чемпион в трех дивизионах Василий Ломаченко поднялся на 14-ю позицию.

BoxRec оценивает каждого активного боксера, используя в основе компьютеризированную систему баллов.

Рейтинг P4P от BoxRec:

  • 1. Теренс Кроуфорд
  • 2. Сауль Альварес
  • 3(4). Джервонта Дэвис
  • 4(3). Наоя Инуэ
  • 5. Дэвин Хэйни
  • 6. Давид Бенавидес
  • 7. Крис Юбэнк-младший
  • 8(6). Эмануэль Наваррете
  • 9. О'Шаки Фостер
  • 10(8). Шакур Стивенсон

...
14(15). Василий Ломаченко
15(14). Александр Усик

Ранее сообщалось, что Ломаченко и Гвоздик потеряли позиции в обновленном рейтинге WBA.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Василий Ломаченко Александр Усик

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