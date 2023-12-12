Ломаченко обошел Усика в рейтинге P4P по версии BoxRec
Авторитетный портал BoxRec опубликовал рейтинг лучших боксеров вне зависимости от весовой категории.
Первое место в списке занимает бывший абсолютный чемпион в полусреднем весе Теренс Кроуфорд. На втором месте идет Сауль Альварес, а на третье место поднялся Джервонта Дэвиса.
Чемпион WBO, WBA, IBF и IBO в супертяжелом весе Александр Усик опустился на 15-е место, а его обошел бывший чемпион в трех дивизионах Василий Ломаченко поднялся на 14-ю позицию.
BoxRec оценивает каждого активного боксера, используя в основе компьютеризированную систему баллов.
Рейтинг P4P от BoxRec:
- 1. Теренс Кроуфорд
- 2. Сауль Альварес
- 3(4). Джервонта Дэвис
- 4(3). Наоя Инуэ
- 5. Дэвин Хэйни
- 6. Давид Бенавидес
- 7. Крис Юбэнк-младший
- 8(6). Эмануэль Наваррете
- 9. О'Шаки Фостер
- 10(8). Шакур Стивенсон
...
14(15). Василий Ломаченко
15(14). Александр Усик
Ранее сообщалось, что Ломаченко и Гвоздик потеряли позиции в обновленном рейтинге WBA.
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