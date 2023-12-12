Ломаченко обошел Усика в рейтинге P4P по версии BoxRec

Авторитетный портал BoxRec опубликовал рейтинг лучших боксеров вне зависимости от весовой категории.

Первое место в списке занимает бывший абсолютный чемпион в полусреднем весе Теренс Кроуфорд. На втором месте идет Сауль Альварес, а на третье место поднялся Джервонта Дэвиса.

Чемпион WBO, WBA, IBF и IBO в супертяжелом весе Александр Усик опустился на 15-е место, а его обошел бывший чемпион в трех дивизионах Василий Ломаченко поднялся на 14-ю позицию.

BoxRec оценивает каждого активного боксера, используя в основе компьютеризированную систему баллов.

Рейтинг P4P от BoxRec:

1. Теренс Кроуфорд

2. Сауль Альварес

3(4). Джервонта Дэвис

4(3). Наоя Инуэ

5. Дэвин Хэйни

6. Давид Бенавидес

7. Крис Юбэнк-младший

8(6). Эмануэль Наваррете

9. О'Шаки Фостер

10(8). Шакур Стивенсон

...

14(15). Василий Ломаченко

15(14). Александр Усик

Ранее сообщалось, что Ломаченко и Гвоздик потеряли позиции в обновленном рейтинге WBA.

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