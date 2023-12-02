Ломаченко и Гвоздик потеряли позиции в обновленном рейтинге WBA

Всемирная боксерская ассоциация (WBA) обновила свой рейтинг во всех весовых категориях.

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко опустился на два места ниже, став шестым в рейтинге легкого дивизиона (до 61,2 кг).

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Александр Гвоздик спустился с шестого на седьмое место в полутяжелом дивизионе (до 79,4 кг).

В супертяжелом дивизионе Александр Усик владеет чемпионским поясом WBA. Претендентом на пояс является немецкий боксер сирийского происхождения Махмуд Чарр. Первое место в рейтинге занимает Деонтей Уайлдер, на втором расположился Мартин Баколе, третьим идет Энтони Джошуа.

Ранее сообщалось, что Камбосос объявил, что близок к бою с Ломаченко.

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