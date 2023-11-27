iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Камбосос объявил, что близок к бою с Ломаченко

Боксеры поборются чемпионский пояс.
Сегодня, 17:48
Василий Ломаченко - Джордж Камбосос / Wide World of Sports
Василий Ломаченко - Джордж Камбосос / Wide World of Sports

Бывший объединенный чемпион мира в легком весе Джордж Камбосос заявил, что почти договорился о поединке против Василия Ломаченко.

Австралиец готов оказаться в ринге с представителем Украины.

Читай также: "У меня есть пояс": Стивенсон призвал Ломаченко провести бой

"Это волнительно и здорово, что мой мегафайт с Ломаченко вызывает такой большой интерес. Мы близки к завершению переговоров о месте проведения боя. Главным претендентом на организацию поединка является Перт, но Сидней и Аделаида сейчас проявляют большой интерес и могут сделать ставку, чтобы гарантировать себе проведение боя.

Где бы ни состоялся этот чемпионский бой, он соберет аншлаг. Это будет захватывающий поединок двух воинов", - сказал Камбосос сайту The Ring.

Отмечается, что Камбосос и Ломаченко будут драться за вакантный титул IBF в легком весе. Ожидается, что их бой состоится 14 апреля.

Ранее промоутер сообщил, когда состоится бой Ломаченко - Стивенсон.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Василий Ломаченко Джордж Камбосос

Статьи по теме

"У меня есть пояс": Стивенсон призвал Ломаченко провести бой "У меня есть пояс": Стивенсон призвал Ломаченко провести бой
Стало известно, когда Ломаченко и Камбосос могут провести титульный бой Стало известно, когда Ломаченко и Камбосос могут провести титульный бой
Менеджер Ломаченко сообщил, когда тот вернется в ринг Менеджер Ломаченко сообщил, когда тот вернется в ринг
Таблица УПЛ: Днепр-1 закончил первую половину сезона лидером, Полесье в тройку лучших, Динамо - шестое Таблица УПЛ: Днепр-1 закончил первую половину сезона лидером, Полесье в тройку лучших, Динамо - шестое
Помочь журналистам

Видео

Динамо - Рух 2:0 видео голов и лучших моментов матча УПЛ
Динамо - Рух 2:0 видео голов и лучших моментов матча УПЛ

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина - первая ракетка Украины, Байндль опустилась на 14 мест
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров

Последние новости

Украина19:40
Таблица УПЛ: Днепр-1 закончил первую половину сезона лидером, Полесье в тройку лучших, Динамо - шестое
Формула 119:36
"Езди быстро, брат": "автор" известных цитат из Голливуда поддержал Цуноду
Другие страны19:25
"Что за прекрасный день": возлюбленная Роналду посетила Гран-При Абу-Даби
Украина19:08
Днепр-1 в конце матча добил Черноморец, игравшего в меньшинстве
Бокс18:52
Хэйни назвал боксера, ради которого вернется в дивизион к Ломаченко
Теннис18:27
Свитолина получит вызов в сборную Украины на Кубок Билли Джин Кинга
Европа18:26
Экс-игрок Барселоны: Единственная плохая вещь в голе Гарначо - празднование в стиле Роналду
Европа18:10
Автобус с болельщиками Бреста забросали камнями после матча с Монпелье
Европа18:00
Де Брюйне рассказал, когда надеется вернуться на футбольное поле
Бокс17:48
Камбосос объявил, что близок к бою с Ломаченко
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK