Камбосос объявил, что близок к бою с Ломаченко

Бывший объединенный чемпион мира в легком весе Джордж Камбосос заявил, что почти договорился о поединке против Василия Ломаченко.

Австралиец готов оказаться в ринге с представителем Украины.

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"Это волнительно и здорово, что мой мегафайт с Ломаченко вызывает такой большой интерес. Мы близки к завершению переговоров о месте проведения боя. Главным претендентом на организацию поединка является Перт, но Сидней и Аделаида сейчас проявляют большой интерес и могут сделать ставку, чтобы гарантировать себе проведение боя.

Где бы ни состоялся этот чемпионский бой, он соберет аншлаг. Это будет захватывающий поединок двух воинов", - сказал Камбосос сайту The Ring.

Отмечается, что Камбосос и Ломаченко будут драться за вакантный титул IBF в легком весе. Ожидается, что их бой состоится 14 апреля.

Ранее промоутер сообщил, когда состоится бой Ломаченко - Стивенсон.

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