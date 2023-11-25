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"У меня есть пояс": Стивенсон призвал Ломаченко провести бой

Американский боксер готов предложить потенциальному сопернику титульный поединок.
Сегодня, 16:38
Шакур Стивенсон / Getty Images
Шакур Стивенсон / Getty Images

Чемпион мира по версии WBC в легком весе Шакур Стивенсон обратился к Василию Ломаченко, предложив в очередной раз провести бой.

Американец отреагировал на информацию о том, что боксер из Украины планирует вернуться в ринг в следующем году и получить титульный поединок.

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Стивенсон напомнил потенциальному сопернику, что у него есть чемпионский пояс.

"У меня есть пояс", - написал Стивенсон на своей странице в Х.

Ранее стало известно, когда Ломаченко и Камбосос могут провести титульный бой.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Василий Ломаченко Шакур Стивенсон

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