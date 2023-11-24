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Менеджер Ломаченко сообщил, когда тот вернется в ринг

Команда боксера рассчитывает устроить титульный бой.
Сегодня, 19:02
Василий Ломаченко / Getty Images
Василий Ломаченко / Getty Images

Эгис Климас, менеджер бывшего чемпиона мира в трех весовых категориях Василия Ломаченко, рассказал о планах своего подопечного.

По его словам, боксер с украинским паспортом вернется в ринг в 2024 году, чтобы снова побороться за титул в легком весе.

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"Мы должны ожидать, что Ломаченко вернется в следующем году. После того "поражения" в кавычках от Хэйни он просто сказал, что до конца года ничего не собирается делать. Он спокойно относится к этому, делает все, чем обычно занимается дома, а затем наступит следующий год, и мы начнем изучать бои.

Мы не собираемся драться только ради того, чтобы драться. Он хочет побороться за титул, так что посмотрим, что у нас получится. Будет ли это титульный бой в легком весе? Да", - приводит слова Климаса Boxing Scene.

Ранее промоутер сообщил, когда состоится бой Ломаченко - Стивенсон.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Василий Ломаченко Эгис Климас

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