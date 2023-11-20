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Потенциальный соперник намекнул на бой с Ломаченко, отклонив другое предложение

Камбосос утверждает, что его ждет поединок с именитым соперником.
Сегодня, 01:10
Василий Ломаченко / Getty Images
Василий Ломаченко / Getty Images

Бывший абсолютный чемпион легкого дивизиона Джордж Камбосос практически подтвердил, что его следующим соперником должен стать Василий Ломаченко.

Австралийский боксер отклонил предложение главы компании Golden Boy Promotions Оскара Де Ла Хойи подраться с его клиентом Уильямом Сепедой, заявив, что его ожидает более значимый поединок.

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"Оскар, всегда приятно тебя слышать, легенда. У меня уже назначен мегафайт против куда более именитого соперника, чем Сепеда.

Но мне нравится твой боец, мексиканский воин. Он выходит драться, а не бегать. Я решу дела, завоюю еще один чемпионский титул, а затем поговорим", - написал Камбосос.

Ранее стало известно, когда Ломаченко выйдет на ринг.

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