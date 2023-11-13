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Стало известно, когда Ломаченко выйдет на ринг

В ближайшее время будет опубликовал официальный анонс поединка.
Сегодня, 19:53
Василий Ломаченко / Getty Images
Василий Ломаченко / Getty Images

Эгис Климас, менеджер бывшего чемпиона мира в трех весовых категориях Василия Ломаченко, сообщил, что его клиент проведет свой следующий бой в начале следующего года.

Функционер рассказал, что спортсмен с украинским паспортом будет боксировать не в титульном поединке.

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"Сейчас титул недоступен. Ломаченко должен подраться в феврале. Анонс должен состояться в ближайшие несколько дней", - сказал Климас в интервью YouTube-каналу ESNEWS.

Напомним, последний бой Ломаченко провел в мае, когда проиграл единогласным решением судей Девину Хэйни.

Ранее сообщалось, что Стивенсон пригласил Василия на бой с Де Лос Сантосом.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Василий Ломаченко

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