Усик сделал прогнозы на потенциальные бои Джошуа и Уайлдера

Украинец также высказался о поединке британца с американцем.

Чемпион WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (21-0, 14 КО) поделился мнением о будущем Деонтея Уайлдера и Энтони Джошуа.

По словам украинца, боксеры смогут победить своих потенциальных следующих соперников.

"Уайлдер или Джозеф Паркер? Уайлдер, нокаутом.

Поединок Джошуа и Отто Валлина? Джошуа победит".

Читай также: Экс-чемпион мира назвал условие для победы Фьюри в бою с Усиком

Усик также оценил шансы боксеров в очном противостоянии.

"Если Уайлдер будет драться с Джошуа, то Энтони может побить Деонтея", - сказал украинец в интервью ESNEWS.

Ранее Усик поднял чемпионский титул WBC, которым владеет Тайсон Фьюри.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!