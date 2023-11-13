Усик сделал прогнозы на потенциальные бои Джошуа и Уайлдера
Украинец также высказался о поединке британца с американцем.
Чемпион WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (21-0, 14 КО) поделился мнением о будущем Деонтея Уайлдера и Энтони Джошуа.
По словам украинца, боксеры смогут победить своих потенциальных следующих соперников.
"Уайлдер или Джозеф Паркер? Уайлдер, нокаутом.
Поединок Джошуа и Отто Валлина? Джошуа победит".
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Усик также оценил шансы боксеров в очном противостоянии.
"Если Уайлдер будет драться с Джошуа, то Энтони может побить Деонтея", - сказал украинец в интервью ESNEWS.
Ранее Усик поднял чемпионский титул WBC, которым владеет Тайсон Фьюри.
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