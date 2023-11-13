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Экс-чемпион мира назвал условие для победы Фьюри в бою с Усиком

Джордж Гроувз вспомнил поединок британца с Уайлдером.
Сегодня, 16:59
Тайсон Фьюри и Александр Усик / Getty Images
Тайсон Фьюри и Александр Усик / Getty Images

Бывший чемпион мира во втором среднем весе Джордж Гроувз поделился мнением о поединке обладателя титула WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри и чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF украинца Александра Усика.

По словам британца, его соотечественник сможет победить, если покажет выступление на уровне того, каким он был в реванш с Деонтеем Уайлдером.

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"Когда я смотрел реванш Фьюри против Уайлдера, то был уверен, что он лучший в своей весовой категории. У меня тогда не было сомнений, что его никто не сможет победить в супертяжелом весе.

Если он вернется на тот уровень, то я сомневаюсь, что кто-то сможет его одолеть", - приводит слова Гроувза Boxing News 24.

Ранее Александр назвал свое главное преимущество перед Фьюри.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик

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