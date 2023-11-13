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"Это мой пояс": Усик поднял чемпионский титул WBC

Украинец пошутил над Тайсоном Фьюри.
Сегодня, 16:05
Александр Усик / instagram.com/usykaa
Александр Усик / instagram.com/usykaa

Чемпион WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (21-0, 14 КО) посетил конгресс WBC в Ташкенте.

Во время мероприятия украинский боксер вышел на сцену, взял титул WBC, который поднял его над собой.

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"Это мой пояс", - заявил Усик, а затем аккуратно положил его на стол.

Ранее промоутер Усика рассказал, чего стоит опасаться Фьюри.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Усик

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