"Это мой пояс": Усик поднял чемпионский титул WBC
Украинец пошутил над Тайсоном Фьюри.
Чемпион WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (21-0, 14 КО) посетил конгресс WBC в Ташкенте.
Во время мероприятия украинский боксер вышел на сцену, взял титул WBC, который поднял его над собой.
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"Это мой пояс", - заявил Усик, а затем аккуратно положил его на стол.
Ранее промоутер Усика рассказал, чего стоит опасаться Фьюри.
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