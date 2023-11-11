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"Игра началась": Усик назвал условия, при котором он поверит, что бой с Фьюри состоится

Украинец серьезно настроен на поединок с "Цыганским королем".
Сегодня, 12:37
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик высказался о возможном поединке с обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри.

По словам украинского боксера, он окончательно поверит в поединок, когда окажется с британцем в ринге.

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"Я доволен. Я хочу, чтобы у нас все произошло. Я хочу, чтобы этот поединок состоялся. Он должен был состояться 23 декабря, но мы видели, что произошло. То, что он переносится, для меня не проблема. Я доволен.

Уверен ли я, что бой состоится в феврале? Нет, на сто процентов не уверен. Я буду уверен, когда выйду на ринг, буду стоять в одном углу, Тайсон Фьюри - в другом, а посередине будет стоять рефери в белой рубашке. Когда я услышу гонг первого раунда, тогда я пойму, что игра началась", - сказал Усик в интервью  BeanymanSports.

Ранее Усик назвал свое главное преимущество перед Фьюри.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик

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