"Он будет другим": Усик предположил, в какой форме Фьюри подойдет к бою с ним

Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик высказался о бое с обладателем пояса WBC Тайсоном Фьюри.

По словам украинца, "Цыганский король" будет лучше готов, чем к противостоянию с Фрэнсисом Нганну.

"Фьюри просто недооценил Нганну, а Фрэнсис сделал хорошую работу в зале и сделал хорошую работу в ринге. Мало кто давал Фрэнсису шансы. Даже когда меня спрашивали, я думал: "Да ну, мало, мало".

Со мной Фьюри будет другим. Я думаю, что он сделает какие-то выводы из последнего боя. Но, опять же, мне вообще без разницы, каким он будет. Для меня главное, каким буду я", - сказал Усик в интервью BeanymanSports.

Ранее Усик назвал свое главное преимущество перед Фьюри.

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