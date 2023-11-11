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"Он будет другим": Усик предположил, в какой форме Фьюри подойдет к бою с ним

Украинец оценил выступление британца с Нганну.
Сегодня, 11:40
Александр Усик / instagram.com/usykaa/
Александр Усик / instagram.com/usykaa/

Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик высказался о бое с обладателем пояса WBC Тайсоном Фьюри.

По словам украинца, "Цыганский король" будет лучше готов, чем к противостоянию с Фрэнсисом Нганну.

"Фьюри просто недооценил Нганну, а Фрэнсис сделал хорошую работу в зале и сделал хорошую работу в ринге. Мало кто давал Фрэнсису шансы. Даже когда меня спрашивали, я думал: "Да ну, мало, мало".

Со мной Фьюри будет другим. Я думаю, что он сделает какие-то выводы из последнего боя. Но, опять же, мне вообще без разницы, каким он будет. Для меня главное, каким буду я", - сказал Усик в интервью BeanymanSports.

Ранее Усик назвал свое главное преимущество перед Фьюри.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик

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