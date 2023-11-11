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Усик назвал свое главное преимущество перед Фьюри

Украинец борется за свое наследие.
Сегодня, 11:02
Александр Усик / K2 Promotions
Александр Усик / K2 Promotions

Чемпион мира по версии WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик заявил, что сможет победить чемпиона мира по версии WBC Тайсона Фьюри.

Украинец считает, что у него есть преимущество благодаря своей огромной мотивации.

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"Он большой, он сложный, он сильный. Но я немного меньше, у меня невероятно много мотивации и я голоден до бокса. Меня не мотивируют деньги. Меня не мотивируют какие-то материальные вещи. Меня волнует мой путь, по которому я иду. Я шел к этому 20 лет.

Я думаю, что в феврале будет гонг. Мы будем боксировать за наследие этого века. Так что всех нас ждет битва маленького парня - победителя - и большого парня", - сказал Александр в интервью ВeanymanSports.

Ранее сообщалось, что  Чжилей нацелился на Усика, пригрозив украинцу нокаутом.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик

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