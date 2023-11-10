Промоутер Усика признался, когда понял, что бой с Фьюри перенесут

Александр Красюк, промоутер чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика, заявил, что предполагал возможный перенос боя против обладателя титула WBC Тайсона Фьюри.

По словам представителя украинского боксера, после поединка с Фрэнсисом Нганну, в котором британец одержал неоднозначную победу, стало понятно, что его команда не позволит ему выйти в ринг в конце этого года.

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"Я буду честен. Когда Фьюри завершил бой с Нганну, мы увидели его лицо, и было совершенно очевидно, что он не сможет драться 23 декабря.

Даже если бы он сказал, что готов выйти в ринг, его промоутеры и советники никогда бы этого не позволили. Я бы, наверное, поступил так же, будь на их месте. Так что это нормально. Ты никогда не знаешь, что произойдет в бою. Иногда у тебя есть план, и ты должен подстраивать его под обстоятельства.

Мы уже начали тренировочный лагерь, Усик начал тренироваться. Что я могу сказать? Такое случается, мы ничего не можем изменить. Нам не следует беспокоиться. Надо принять то, что нам дает бог. Мы решили двигаться дальше, к более поздней дате. Надеюсь, что на следующей неделе мы сделаем анонс", - приводит слова Красюка ProBoxTV.

Ранее Усик сообщил, когда должен состояться его бой с Фьюри.

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