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Стало известно, кто перенес бой Усик - Фьюри

Боксеры были готовы к поединку в декабре, но вмешался человек из команды.
Сегодня, 13:50
Александр Усик и Тайсон Фьюри / Getty Images
Александр Усик и Тайсон Фьюри / Getty Images

Фрэнк Уоррен, со-промоутер чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, заявил, что именно он настоял на переносе поединка с обладателем титулов WBA, WBO и IBF в этой же весовой категории  Александром Усиком.

Специалист отметил, что британцу нужно время на восстановление и лучшую подготовку к историческому бою.

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"Поединок с Усиком уже начался. Мы объявим его очень скоро. Тайсон после боя с Нганну сказал на ринге: "Готовитесь к 23-му декабрю". Я тот, кто это остановил. Я сказал, что этого не будет. Фьюри провел 12-недельный тренировочный лагерь после довольного долгого перерыва. Я думаю, что после последнего боя против Чисоры, в декабре прошлого года, он уже через неделю вернулся в зал. Тайсон тренируется каждый день.

Так что Фьюри усердно работает. Это умственная и физическая нагрузка. Он не может продолжать так перезагружать свое тело. Нужен перерыв. К тому же все согласны, что у него был тяжелый бой с Нганну. Так что Тайсону нужно несколько недель отдохнуть", - сказал Уоррен в интервью Seconds Out.

Напомним, промоутер Усика объявил о переносе боя с Фьюри.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик

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